​В Сургуте мужчина ударил топором своего друга после чего скрылся на тракторе

Накануне в Сургуте в частном доме по улице Мелик-Карамова между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один из них нанес несколько ударов топором своему оппоненту, после чего уехал с места происшествия на тракторе.Такую информацию распространило местное городское сообщество «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

Информацию о нападении подтвердили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту.

«Установлено, что в ходе конфликта мужчина 1970 года рождения получил увечья, после чего был госпитализирован. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные следствия», — рассказали представители ведомства.

По словам пострадавшего, он употреблял спиртное вместе со своим другом, пока не произошла ссора. После звонка в полицию на место происшествия был отправлен патруль.

В ведомстве отметили, что пострадавший за 2019 год уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правопорядка.