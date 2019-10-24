​Большинство жителей Сургута довольны качеством оказания госуслуг в городе

Свыше 80 процентов жителей Сургута, участвующих в опросе, оказались довольны качеством и доступностью оказания госуслуг на территории города. Такой результат показало исследование, проведенное муниципальным казенным учреждением «Наш город».

В опросе приняли участие посетители МФЦ, Пенсионного фонда, Сургутского центра занятости, ЗАГСа и фонда социального страхования.

В исследование отмечается, что за прошедшие три года горожане стали чаще пользоваться услугой предварительной записи на предоставление различных услуг. Соответствующий показатель вырос почти на 17 процентов.

В опросе приняли участие 783 жителя города, из которых 94 процента отметили высокий профессионализм сотрудников этих организаций.