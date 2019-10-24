Депутаты Сургута предложили закрасить стрит-артом тепловые пункты во дворах центра города

Сургутская дума предложила городским чиновникам пойти навстречу художникам и организациям, чтобы те закрасили красивыми граффити проблемные центральные тепловые пункты (ЦТП) и трансформаторные подстанции (ТП) в центре города.

Депутаты предполагают: если закрасить тепловые пункты и подстанции красивыми граффити, это снизит уровень вандализма: «Я считаю, клин клином вышибать нужно. Эти подстанции стоят внутри двора, и как только мы начнем наводить порядок, красота создаст ответную реакцию», — говорит член комитета думы по нормотворчеству Игорь Бруслиновский. С мнением коллеги согласился депутат Эдуард Иваницкий: «Уродовать красоту сложнее, чем серое всеми забытое здание».

Депутаты считают, что власти города прикладывают недостаточно усилий по очистке дворов от граффити вандалов. Так, на улицах в центре Сургута тепловые станции долгие годы не подходят под правила благоустройства. Эдуард Иваницкий связывает это с бюрократическими препонами:

«Я общался с руководителем проекта, который разрисовывает «тэпешки». Говорю: а почему вы в центре города не делаете так? Там же годами стоят убогие ЦТП, просто страх божий. Мне ответили, что с застройщиком и управляющей компанией договориться еще куда ни шло, но в центре города практически невозможно выбить разрешение и преодолеть заградительно-разрешительные барьеры», — рассказывает депутат. Он предложил муниципальным служащим обратить внимание на это и дать возможность заинтересованным художникам и организациям нарисовать красивые граффити во дворах в центре Сургута.

Ранее сургутская дума взяла на контроль вопрос благоустройства ЦТП и ТП. Чтобы привести к эстетичному виду разукрашенные вандалами станции и пункты, власти города обращаются к владельцам этих объектов, чтобы те занялись уборкой. Так, СГЭС за летне-осенний период очистили более 20 объектов, а ГТС – 4.

«Снимать с контроля вопрос нельзя. Эта работа должна быть системной. Сразу как мы устраняем недостатки, приходят люди и наносят новые рисунки. Надо обращаться на это внимание», — подытожил работу комитета депутат Игорь Бруслиновский, по инициативе которого вопрос был взят на контроль.