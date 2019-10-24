​Спортсмены из Югры выступят на Чемпионате мира по армрестлингу

В состав российской сборной по армрестлингу вошли три представителя Югры – Алина Волкова и Ангелина Шургучинова из Сургута, а также Олег Черкасов из Нижневартовска, сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры.

Они вместе с другими спортсменами выступят на Чемпионате мира по армрестлингу 2019 года, который пройдет в Румынии с 27 октября по 4 ноября.

«В преддверии предстоящего турнира состоялась совместная тренировка мужской и женской сборной, паралимпийцев и юных спортсменов», – отмечает пресс-служба центра.

Напомним, на предыдущем Чемпионате мира представители Югры завоевали две золотых и одну бронзовую медаль.