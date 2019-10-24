Акции Сургутнефтегаза снова резко подорожали

Накануне обыкновенные акции Сургутнефтегаза на московской бирже резко подорожали на 16,7 процентов что напоминает ситуацию с рекордным взлетом на 30 процентов сентябре. Выросли и «префы» – на 2,7 процента. Как подсчитал «Интерфакс», ценность бумаг выросла до 40,17 рублей за акцию, а объем торгов достиг почти девяти миллиардов рублей – это сопоставимо с биржевыми оборотами Газпрома и Сбербанка.

Если в прошлый раз рост был связан со спекуляциями биржевых игроков вокруг сообщений в СМИ об открытии «дочки» Сургутнефтегаза, которая занимается управлением ценных бумаг, то сейчас причины роста менее очевидны.

Как сообщают анонимные источники в крупных Телеграм-каналах, посвященных биржевым играм, новый виток роста акций может быть связан со слухами вокруг распределения трехмиллиардной кубышки Сургутнефтегаза. Теоретики и аналитики предполагают, что менеджеры компании могут распределить кубышку в виде дивидендов, чтобы доходность СНГ выросла на 132 процента. Также в анонимных кругах ходят слухи о том, что Сургутнефтегаз хочет выделить средства из кубышки для изменения своей структуры владения, предположительно, для подготовки компании для передачи наследникам и новым управленцам.

В любом случае, наличие у СНГ нераспределенной трехмиллиардной кубышки дает повод биржевым игрокам спекулировать корпоративными слухами, теориями и предположениями, поэтому акции Сургутнефтегаза растут даже при отсутствии новостей.

Сам Сургутнефтегаз, как обычно, никак не комментирует происходящие события. Напомним, после сентябрьского роста, гендиректор компании Владимир Богданов на вопрос журналистов о росте акций ответил, что это просто спекуляции.

Ранее СИА-ПРЕСС публиковал 10 фактов о Владимире Богданове.