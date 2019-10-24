​В Сургуте полицейские изъяли свыше 50 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

В Сургуте сотрудники правоохранительных органов изъяли больше 50 тысяч бутылок контрафактного спиртного.

«Из склада, расположенного по ул. Технологическая, полицейскими изъято более 23 тысяч контрафактных бутылок на общую сумму порядка 4 миллионов рублей», — заявили в УМВД по Югре.

Отметим, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и нанесения информации. Кроме того, он привлечен к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию.

Также совместно с подразделением ОМОН сотрудники полиции изъяли почти 29 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции из складских помещений, расположенных по улицам Промышленная и Щепеткина, а также из багажного отделения автомобиля.

Против 28-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья также возбуждено уголовное дело.