В Сургуте машина снесла светофорный столб

Сегодня в Сургуте на улице Университетской, 12, автомобиль «КИА» снес светофорный столб у пешеходного перехода. Авария произошла приблизительно в 8 часов утра, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По неподтвержденной информации, столб упал на машину с другой стороны дороги.

Светофорный столб частично заблокировал противоположную полосу движения, из-за чего автомобильный поток замедлился. Сообщений о пострадавших нет.

СИА-ПРЕСС связался с ГИБДД, но на момент публикации новости информация в инспекцию не поступила.