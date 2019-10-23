​У сургутского «Индустриального парка» проблемы: в сторону его УК направлен иск на 16,5 млн рублей

В Арбитражный суд Югры обратилась компания ООО «Финстрой» с иском к ООО «УК «Индустриальный парк — Югра». Размер взыскания составляет 16,5 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте арбитража. Сообщается, что руководство и учредители парка не выполнили финансовые обязательства по договорам займа.

Напоминаем, что учредителями Парка выступают депутат окружной думы Ринат Айсин, депутат думы Сургута Богдан Гужва и предприниматель Руслан Гусар. Стратегический партнер проекта — Фонд развития Югры. Никто из учредителей не ответил на звонки редакции.

На данный момент заявление ООО «Финстрой» оставлено без движения до тех пор, пока истец не оплатит соответствующую госпошлину, которая сейчас покрыта не в полном размере.

Напоминаем, что Индустриальный парк — Югра строится в Сургуте и позиционирует себя как площадку для долгосрочного развития промышленного потенциала и бизнеса. В 2017 году правительство автономного округа предоставило индустриальному парку земельный участок без проведения торгов, а в апреле 2018 года фонд развития Югры – льготный заем в сумме 102 миллиона рублей на развитие инфраструктуры. Кроме того, в октябре прошлого года парк также прошел федеральный отбор проектов, которые удостоятся финансовой поддержки из средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого министерством экономического развития России.

Сдача первой очереди строительства объекта запланирована на конец 2019 года. Весь Парк должны достроить декабрю 2022-го.