В Сургуте проверят электросирены

В Сургуте пройдет плановая проверка системы оповещения населения с включением электросирен. Об этом сообщается на сайте администрации города. Проверка состоится в пятницу, 25 октября, с 9.00 до 16.00. Технический запуск системы пройдет поочередно в разных точках города. Сургутяне услышат сирены по следующим адресам: проспект Мира, 23, улица 50 лет ВЛКСМ, 6в, улица Декабристов, 8 и улица Пионерная, 1.

Специалисты управления ГО и ЧС просят жителей города сохранять спокойствие.

Напомним, подобные проверки проводятся регулярно, с целью определить работоспособность системы оповещения граждан.