В Сургуте на месте демонтированной незаконной рекламы вновь появились баннеры

Жители Сургута вновь жалуются на рекламные баннеры, размещенные на улице Профсоюзов. Администрация города признала незаконными 54 конструкции — они установлены без разрешения. По словам сургутян, часть растяжек уже демонтировали, однако предприимчивые бизнесмены размещают новые баннеры на конструкциях. Горожане задаются вопросом: когда рекламу убраны окончательно.

В контрольном управлении местной администрации пояснили, что процесс демонтажа самих металлических конструкций начался.

«Наличие новой картинки (растяжки) не означает, что сам объект новый, ведь в план включена конструкция. Когда именно устранят наружный рекламный блок — это технический вопрос, но бригады уже приступили, — рассказал СИА-ПРЕСС заместитель начальника контрольного управления Владимир Токмянин. — В этой ситуации пострадает тот рекламораспространитель, который повесил новый баннер вместо уже снятого рабочими — он потратился на печать и установку, а товар толком никто не посмотрит, потому что конструкции демонтируют в ближайшее время».