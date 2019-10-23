На улице Маяковского в Сургуте утепляют фасад, а бетонные ошметки сыплются прямо на прохожих

По адресу Маяковского, 49 в Сургуте идет ремонт фасада девятиэтажки, однако зону не огородили, и весь бетон сыплется на тротуар. Информация об этом появилась в городском паблике «ВКонтакте» — «Life86».

«Куски бетона падают вниз прямо на посетителей отделения почты. Опасный участок даже не огородили. Может случиться беда», — сказано в сообществе.

Портал СИА-ПРЕСС связался с заместителем директора управляющей компании «Гравитон» Федором Бахаревым, который сообщил, что жильцы дома о проблеме в УК не сообщали: «О прецеденте узнал от вас. Сейчас отправим туда проверку, все огородим».