В четверг в Сургуте будет сильный ветер и гололед

По информации гидрометцентра, завтра, 24 сентября, в Сургуте будет малоприятная погода: синоптики обещают гололед и ветер порывами от 13 до 18 метров в секунду.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» просит пешеходов быть бдительными. Из-за того, что снег только выпал, не все автовладельцы успели сменить резину с летней на зимнюю, так что на дорогах стоит быть осторожнее.

Еще специалисты рекомендуют избегать поврежденные рекламные конструкции и не парковаться под окнами многоэтажек.