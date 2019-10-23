Хирурги Сургута спасли от смерти пенсионера с внутренним разрывом сердца

Врачи Окружного кардиодиспансера в Сургуте спасли пенсионера, умирающего от редкого осложнения инфаркта – внутри сердца мужчины оторвалась папиллярная мышца митрального клапана. Хирургам удалось сохранить мужчине жизнь, проведя экстренную операцию на больном органе, сообщает пресс-служба депрздрава Югры.

Сейчас пенсионер находится на реабилитации и идет на поправку: «Увидев результаты обследования его сердца, я был приятно удивлен, насколько хорошо идет процесс восстановления. Сердце – уникальный орган, который способен регенерироваться», – прокомментировал операцию заведующий кардиохирургическим отделением №2 кардиодиспансера Дмитрий Ковальчук.

Отмечается, что уникальная операция в ближайшее время будет описана в научно-медицинской прессе и журналах.