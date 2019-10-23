Гимназисты из Сургута прошли в финал всероссийского химического турнира

Ученики сургутской гимназии «Лаборатория Салахова» заняли уверенное первое место в региональном этапе химического турнира по Югре. Победа сургутской команды стала путевкой на Межрегиональный химический турнир, который пройдет в Москве в феврале следующего года. В свою очередь, золотой призер московского турнира представит Россию на Международной химической олимпиаде «IchTo-2020».

В турнире, прошедшем в Сургуте накануне, приняли участие более 50 школьников из Сургута, района и ближайших городов. Олимпиада прошла на базах Естественно-научного лицея и Сургутского Государственного Университета.

Химический турнир – это командное творческое соревнование в формате мини-конференции. Его участники решают задачи, не имеющие единственно верного решения и предполагающие творческий подход. В конце турнира происходит «химический бой» – доклад с оппонированием и рецензированием.

Тема химического турнира этого учебного года – «Химия и кухня». Школьники опрееделают химический состав кастрюль, оценивают диапазон цветового перехода сока, предлагают способы отбелить пожелтевшие страницы кулинарных книг и тому подобное.