​Администрация Сургута расселит аварийный дом с плесенью и крысами, о котором писал СИА-ПРЕСС

Территория, на которой расположен аварийный дом по адресу Кольцевая, 20, будет застраиваться, а расселением собственников и нанимателей квартир будет заниматься застройщик-победитель аукциона. Об этом сообщили представители сургутской администрации в ответе на запрос СИА-ПРЕСС.

«В настоящее время в структурных подразделениях администрации города проходит стадию согласования проект договора о развитии застроенной территории – части поселка Юность города Сургута площадью 112 373 квадратных метра», — сказано в ответе.

Так когда все-таки снесут?

Чиновники прояснили ситуацию и с изменением сроков сноса ветхого здания.

В администрации города отметили, что 17 октября 2018 года межведомственная комиссия по результатам исследования имеющихся документов произвела оценку соответствия многоквартирного дома всем установленным требованиям. В результате плановый срок расселения и сноса дома был установлен на 2030 год, однако позже эта дата изменилась.

«29 марта 2019 года на заседании рабочей подгруппы были пересмотрены сроки расселения всех аварийных домов, расположенных на территории города. По результатам встречи срок расселения дома был установлен на 2024 год», — пояснили чиновники.

А что там с жалобами жителей?

В администрации города подтвердили информацию о наличии обращений, в которых жильцы дома жалуются на проблемы с электроэнергией, отсутствие холодного водоснабжения, а также на неудовлетворительное состояние квартир (грызунов, насекомых и плесень). Однако чиновники не располагают информацией о том, проводилась ли проверка в отношении управляющей компании СГМУП «Тепловик», которая должна нести ответственность за вверенный ей многоквартирник.

(Фото предоставлены жильцами дома)

Отметим, что две недели назад представители УК в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС заявили, что в ближайшее время свяжутся с жильцами аварийного дома.

«21 октября к нам действительно приехали представители управляющей компании. Они сфотографировали все проблемные места, в том числе те, где есть плесень. Сегодня даже хотели установить новую батарею, правда она была в плохом состоянии», — рассказала СИА-ПРЕСС жительница аварийного дома.