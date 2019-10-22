​В Лянторе волонтеры спасли 14 брошенных щенков хаски от смерти на морозе

В городе Лянтор (Югра) волонтеры спасли 16 брошенных собак хаски, 14 из которых были щенки. Команда помощи собакам HuskyEkb забрала животных, которых бывшие хозяева бросили в дачном поселке в преддверии зимы.

Добровольцы отметили, что одна из собак была покалечена — предположительно, подростки отрезали часть лапки щенку. В Сургуте хаски грозило усыпление, а в Екатеринбурге псу уже помогли, и теперь он ждет новую семью.

Волонтеры пояснили, что пять щенков уже удалось пристроить, остальные по-прежнему ищут дом. Желающие взять в семью собаку или помочь иначе хаски могут обращаться группу «Вконтакте» HuskyEkb.