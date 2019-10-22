​Сургутянам пообещали восстановить уличное освещение около одного из городских детсадов

В Сургуте чиновники пообещали восстановить уличное освещение около детского сада «Белочка», в районе улицы Университетская после обращения местных жителей. Об этом стало известно на одном из городских порталов.

«На улице Университетская, вдоль детского сада 17 (Белочка) не работают уличные фонари в темное время суток», — такое сообщение написал сургутянин Алмаз Хисамов на городском портале «Твой Сургут».

В Сургутской администрации заявили, что данный участок был передан на содержание СГМУЭП "Горсвет", которые в свою очередь должны выполнить работы по устранению неисправностей освещения до 15 ноября 2019 года.

Напомним, власти Сургута уже третий год не могут что обустроить неосвещенный участок тротуара длинной в 200 метров на пути к средней школе № 4.