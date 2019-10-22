​Спортсменка из Сургута завоевала золото на Первенстве Европы по пауэрлифтингу

Спортсменка Вероника Чащухина из Сургута, вошедшая в состав сборной России, завоевала золотую медаль на Первенстве Европы по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в финском городе Тампери.

По итогам турнира Вероника с результатом 105 кг завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов. Вторую позицию заняла представительница Австрии с результатом 92,5 килограмма.

Напомним, что ранее Вероника Чащухина заняла третье место на Первенстве России по пауэрлифтингу в весовой категории до 57 килограмм, которое проходило с 18 по 22 февраля в Екатеринбурге.