​Спортсменка из Сургута будет представлять Россию на международном турнире по спортивной гимнастике

Спортсменка из Сургута Александра Щеколдина выступит в составе сборной России на командном турнире по спортивной гимнастике Swiss Cup Zürich 2019.

В соревнованиях примут участие представители 9 стран мира, в числе которых США, Германия, Украина, Франция, Нидерланды, Южная Корея, Канада, Россия и хозяева турнира – Швейцария.

«В состав команды допускаются только один представитель мужского и женского пола. Девушки будут состязаться в опорном прыжке, бревне, разновысоких брусьях и вольных упражнениях, мужчины поборются за медали на коне, кольцах, параллельных и высоких брусьях, и в вольных упражнениях», – отмечает пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

Совместно с спортсменкой из Сургута будет выступать Артур Дадалоян.

Напомним, что Александра Щеколдина в составе сборной команды России завоевала серебряную медаль в групповом многоборье на Чемпионате мира в Штутгарте.