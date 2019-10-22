​Сургут занял 84 место в рейтинге лучших дорог и парковок страны. Тюмень - вторая

Сургут набрав 4,5 балла из 10 занял 84 место в списке городов России по качеству дорог и доступности парковок (по оценке местных жителей). Такой результат показало исследование, проведенное порталом Domofond.

Всего, в рейтинге было представлено 200 городов страны, а число респондентов составило 90 тысяч человек.

Лидером рейтинга в третий раз подряд стал Грозный. За 2019 год местные жители оценили состояние дорог и парковок в городе на 7,5 балла. На втором месте расположилась Тюмень с показателем в 7 баллов, что кстати на 0,3 больше чем за 2018 год.

Каменск-Шахтинский замкнул этот список с результатом в 1,8 балла.

Отметим, что в Сургуте за 2019 год было отремонтировано 300 тысяч квадратных метров дорог на 11 городских объектах.