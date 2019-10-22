В Сургуте будут судить владельца Gallery Club за гибель посетительницы, на которую упали мониторы на танцполе

Следственный комитет Сургута передал в суд дело о гибели посетительницы развлекательного заведения Gallery Club, расположенного в здании гостиницы «Медвежий угол». Владельцу клуба предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Речь идет о трагедии, которая случилась 23 июня 2018 года — на девушку, находившуюся на танцполе комплекса обрушилась металлическая конструкция с закрепленными на ней мониторами. В результате 36-летняя сургутянка Татьяна Похоренко скончалась на месте происшествия.

«По версии следствия, гибель девушки стала возможна в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей клуба, со стороны директора развлекательного комплекса, который осознавая, что указанная конструкция является опасной зоной, установил последнюю, не убедившись в ее соответствии требованиям безопасности, — поясняют сотрудники Следственного комитета Югры. — На основании собранных доказательств директору развлекательного заведения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека».

Видео: vk.com/kinform

Владельцу Gallery Club сейчас грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до шести лет со штрафом.



По данным источников СИА-ПРЕСС, в ближайшее время отвечать за гибель посетительницы в суде будет директор заведения Семен Копайгора. Он является сыном крупного югорского бизнесмена Андрея Копайгоры, строительный холдинг которого в данный момент проходит процедуру банкротства.

Напомним, в момент, когда произошла трагедия, родственники погибшей Татьяны Похоренко назвали уголовную статью, которую предъявили виновникам происшествия, «слишком мягкой». Представители гостиничного центра пытались замять конфликт. После публикации новостей, где отражалась позиция семьи пострадавшей, с СИА-ПРЕСС связались сотрудники Gallery Club и пригрозили корреспонденту судом за распространение информации о ходе скандального дела. Далее на связь с редакцией работники комплекса не выходили.

Фото: hmao.sledcom.ru, vk.com/kinform.