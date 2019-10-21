Дума Сургута снова отложила решение о передачи городских теплосетей в частные руки

Сегодня, 21 октября, в сургутской думе прошло заседание, на котором обсуждалась возможность заключения концессионного соглашения между Сургутом и энергетической корпорацией СТС, от которой выступал ее директор Николай Казаков.

Депутаты вновь отложили решение о принятии соглашения, так как народные избранники не получили ответы на некоторые спорные вопросы, которые касались подъема тарифов, ликвидации муниципального предприятия ГТС и целесообразности передачи теплосетей города в частные руки и так далее.

На заседании слово также выразили сургутяне Сергей Глинских и Владимир Самборский, предупредившие депутатов о недобросовестности корпорации и вытекающих из этого рисках для города. Напомним, если город заключит концессионное соглашение с корпорацией СТС, плата за коммунальные услуги в Сургуте вырастет в среднем на 200-280 рублей.