Суд признал крупную югорскую строительную компанию банкротом. Что будет с домами дольщиков в Сургуте — неизвестно

Арбитражный суд Югры признал банкротом ООО «Югорская промышленная корпорация». Имущество холдинга, принадлежащего бизнесмену Андрею Копайгоре, планируют распродать в течение полугода. Общая сумма долга компании превышает 130 млн рублей. За последний год с исками о банкротстве строительной компании обращался «Сбербанк», требуя более 100 млн рублей, а также инспекция Федеральной налоговой службы по Сургуту, пытаясь взыскать более 30 млн рублей.

Собственность «ЮПК» будет распродана «с молотка». Временный управляющий имуществом компании, член Региональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих Алексей Посашков заявил, что балансовая стоимость собственности компании составляет более 850 млн рублей, и этих средств должно хватить для покрытия расходов по делу о банкротстве. «В случае, если денег будет недостаточно для возврата долгов, компания будет законно признана банкротом, а долги будут списаны», — пояснили СИА-ПРЕСС в пресс-службе арбитражного суда.

Стоит отметить: на данный момент неясно, что будет со строящимися объектами компании «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (входит в холдинг «ЮПК»). Напоминаем, что фирма является застройщиком части домов в жилом комплексе «Любимый» в Сургуте на условиях долевого строительства.

Выяснить мнение Андрея Копайгоры по поводу банкротства компании, а также предполагаемой судьбы домов в Сургуте, корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось — бизнесмен не ответил на звонки.

Как уточнили СИА-ПРЕСС эксперты строительной сферы среди чиновников, банкротство компании для дольщиков не всегда означает неблагополучный исход — вполне возможно, что за окончание работ на объектах возьмется застройщик, способный все-таки сдать проблемные дома.

Напомним, более года назад в долевом строительстве Сургута произошел кризис — компании «ДЭП» и «Северстрой» остановили работы на объектах из-за финансовых проблем. Так, в городе насчитывалось порядка 1600 семей-дольщиков, квартиры которых не были сданы в срок. В мае 2019 года к решению конфликта подключилась губернатор округа Наталья Комарова. Сейчас большая часть объектов уже отдана под дострой компаниям. Исключением стали дома компании «ДЭП», где до сих пор не принято решение, как окончить строительство двух домов в ЖК «Любимый».