Власти Сургута ищут способ избавиться от долгостроя в парке Энергетиков

Администрация Сургута ищет законный способ, как избавиться от недостроенного здания в парке Энергетиков. Сейчас долгострой находится в аренде у частного лица, который не хочет отдавать землю властям, поэтому им придется либо ждать окончания трехлетнего срока аренды, либо «ловить» застройщика на нарушениях законодательства.

Об этом стало известно на комитете по социальной политике городской думы, когда депутат Дмитрий Гуз спросил у представителей администрации о сроках решения вопроса: «Этот объект находится в зоне пешеходной доступности учеников восьмой школы, школы знаменского и естественно-научного лицея. Это опасная зона, не хотелось бы повторения недавних саратовских событий [убийство 9-летней девочки, которая пропала по пути в школу - прим. ред.]. Чтобы нам не припоминали то, чего мы не сделали».

В начале октября на встрече с губернатором Югры жительница микрорайона задала вопрос, когда город избавиться от недостроя. Глава города Вадим Шувалов ответил, что вопрос решится за короткий срок.

«Глава ответил, что за короткий период, чуть ли не за месяц, вопрос будет решен. Хотелось бы узнать, как вопрос будет решаться, потому что мы два года этот вопрос обсуждаем, он стоит на одном и том же уровне, то есть на уровне зависшего арбитражного суда», - отметил Дмитрий Гуз.

Сургутская администрация выступала с иском об изъятии объекта, но суд отказал в удовлетворении требований, поэтому городские власти заключили договор аренды на три года, чтобы все-таки закончить строительство. Если за это время здание не будет завершено, участок будет освобожден. Также земля освободится, если застройщик нарушит условия арендного договора, это может быть захламление территории, нарушение экологической безопасности и так далее

Депутаты отметили, что нарушения на объекте уже и так есть, нужно лишь зафиксировать их. Представители администрации пообещали, что к следующему комитету думы по социальной политике они придумают, по какому пути пойти, чтобы закончить историю с долгостроем: признать застройщика недобросовестным исполнителем или дать ему шанс на завершение строительства.