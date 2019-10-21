​На дороге Сургут – Когалым Тойота влетела в ковш КамАЗа, убирающего снег

Сегодня утром, 21 октября, на 123 километре дороги Сургут – Когалым произошло ДТП, в котором столкнулись КамАЗ и Тойота.

По предварительным данным УМВД Югры, водитель легковушки не учел погодные условия и не справился с управлением из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, убирающим снег.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время проводится разбирательство, сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП.