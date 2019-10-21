​В Сургуте подросток провалился под лед

В Сургуте, на улице Иосифа Каролинского ребенок провалился под лед. Информация об этом появилась в местном городском сообществе.

На видеозаписи видно, что ребенок находился на территории неогороженного котлована. Сейчас в городе средняя температура держится в районе -3 градусов, при которых начинает образовываться лед.

Как отмечают очевидцы произошедшего, после того как школьник провалился в воду, его сразу же попытались вытащить ребята, стоящие рядом. В конце концов им это удалось.

В социальных сетях видео с происшествием вызвало бурное обсуждение. Большинство сургутян обеспокоены тем, что в преддверии зимнего периода, когда котлован превратиться в опасный каток, нет никаких гарантий, что на нем не произойдет идентичного инцидента, но уже с печальным исходом.

Как рассказали СИА-ПРЕСС в управляющей компании «Ютерра», обслуживающей данную территорию, к ним в приемную никто не обращался по поводу неогороженного котлована.

«Мы еще не получали никаких жалоб или писем, однако сейчас мы передадим оперативную информацию о случившемся нашим мастерам, для проведения каких-то работ по ограждению территории», — сообщили представители УК «Ютерра».

СИА-ПРЕСС попытался связаться с депутатом избирательного округа №17 Денисом Синенко для выяснения подробностей о котловане и того, почему он находится на открытой территории, однако получить оперативно комментарий не удалось. Корреспонденту пообещали предоставить информацию в кратчайшие сроки.