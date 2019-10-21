​В Сургуте 22 октября будет сильный ветер до 18 м/сек

В Сургуте 22 октября ухудшится погода – гидрометеорологическое бюро города прогнозирует порывы ветра до 18 м/сек.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в течение дня будет варьироваться от -1 до +1 градуса. Кроме того, ожидается обильный снег с дождем.
Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:
- Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.
- Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.
- Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.
- Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.
- С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.
- Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Будьте внимательней и осторожней на дороге.