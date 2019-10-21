В Сургуте снизилось число людей, страдающих от депрессии

По информации сургутской ПНД, количество снизилось чуть более чем на 500 человек.

В августе этого года Минздрав опубликовал статистику, связанную с количеством людей, страдающих от психических заболеваний в России. По информации Минздрава, за прошлый год число психически нездоровых составило 40,3 процента на 100 тыс. человек населения.

Как сообщил представитель Сургутской клинической психоневрологической больницы, количество тех, кто обратился за амбулаторной помощью к психологам, снизилось чуть более чем на 500 человек. В 2019 году за девять месяцев было 1361 посетителя, в то время как за аналогичный период в 2018 число оказалось куда больше – 1878.

Также корреспонденту СИА-ПРЕСС удалось узнать, какие причины чаще всего заставляют местных жителей обращаться за помощью к специалистам. Среди них: семейные проблемы (разводы, супружеские отношения), проблемы материально-бытового характера (потеря работы, страх сокращений) и проблемы, связанные со здоровьем (страх смерти и различных заболеваний).

Напомним, 10 октября в ПНД прошел день открытых дверей, на котором любой желающий мог получить консультацию специалиста.