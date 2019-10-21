В Сургуте третий год не могут провести освещение на 200 метров тротуара

На пути к средней школе № 4 власти Сургута третий год не могут обустроить неосвещенный участок тротуара длинной в 200 метров. Трижды объявлялся аукцион, но ни один подрядчик не изъявляет желания заняться строительством.

«Честно говоря, это не смешно уже. Подумайте, мы три года проектируем 200 метров тротуара. Что мне говорить жителям? Есть решение суда, есть обращение жителей – а нам отвечают, что не получается провести конкурс. За эти годы его из хрусталя можно было бы сделать», – говорит депутат Алексей Кучин, – «Начался учебный год, с каждым днем становится все темнее на улице, дети ходят в школу, а рядом в 28 микрорайоне идет стройка и ездит тяжелая техника. Рассмотрите варианты, сделайте временное освещение, хотя бы лампочку повесьте. Большая просьба: на 2020 год запланировать не только средства на проектирование, но и на строительство этого объекта».

Как объясняют представители администрации, возможных подрядчиков не устраивает цена, но ее власти изменить не могут.

«По поводу аукционной документации. В парке Старожилов тоже три года никто не объявлялся, пока не изменился проект. Мы взрослые люди, мы же понимаем: что-то не устраивает потенциальных подрядчиков в техническом задании. Давайте тогда с ними разговаривать, чтобы понять, что им нужно для работы. Действительно, 200 метров дороги, что там проектировать?», – подытожил зампред думы Максим Слепов.

В ходе обсуждения было решено обеспечить временное освещение и безопасный проход для детей и школьников, пока не решится вопрос о создании освещенного тротуара.