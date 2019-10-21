​В Сургуте открылась выставка икон «БлагоДарение»

В Сургутском краеведческом музее состоялось открытие выставки, на который представлена эксклюзивная коллекция икон. Это дар от фонда «Возрождение Тобольска», с которым на протяжении многих лет дружит сургутский музей.

Среди экспонатов посетители могут увидеть не только старинные иконы, но и предметы быта. Все это было собрано по крупицам еще в начале двухтысячных и передано Сургуту. Фондом «Возрождение Тобольска» проделана большая работа, так как многие предметы коллекции оказались не просто проданными, но и вывезенными за пределы России.

Название выставки не случайно. Как рассказала директор музея Марина Селянина, без связей и сторонней помощи сложно и дорого комплектовать коллекции. Краеведческий музей благодарен фонду за то, что теперь сургутяне смогут насладиться работой древних иконописцев и ремесленников.

Часть собрания так же представлена в Доме купца Клепикова, где располагается один из отделов Сургутского краеведческого музея.