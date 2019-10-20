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Сургутское движение «Дай лапу» начало сбор пожертвований на теплые собачьи будки к зиме

Сургутское общественное движение «Дай лапу» начало сбор добровольных пожертвований на строительство теплых собачьих будок в центре помощи бездомным животным «Переправа».

Общественникам нужно построить 50-60 временных домов для 120 животных. Чертежи и опытный образец уже готовы, осталось лишь собрать нужную сумму. На строительство одной утепленной будки нужно 12 000 рублей. На все будки придется потратить 600 000 рублей, либо пожертвования помогут снизить смету.

В 2017 году власти Сургута выделила волонтерам участок в аренду центр помощи «Переправа»: «Так как нам выделили всего лишь участок, а не здание, и вольеры будут стоять на улице, очень важно , чтобы будки для собак были тёплыми! После строительства центра мы планируем, что перевезем 120 собак. Сегодня они проживают на различных удаленных от города участках во временных неотапливаемых помещениях. Мы живем на Севере и температура воздуха зимой опускается порой до минус 40 градусов, поэтому каждую зиму мы ведем борьбу за выживание наших подопечных».

Пожертвовать деньги волонтерам можно на странице центра «Переправа» на сайте planeta.ru.

«Дай лапу» - общественное движение, существующее на пожертвования сургутян с 2012 года. Волонтеры помогают бездомным животным найти новых хозяев. За 7 лет удалось найти дом для более 2700 кошек и собак.


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20 октября в 09:53, просмотров: 1008, комментариев: 4


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Комментарии:
йося
не нравится
20 октября в 23:52
Ничего не хочу сказать про дайлапцев, они конечно достойны уважения, но!...
Там у себя где Йося в основном, живут 4 пса, точнее один пес Серега и три псины Куколка, Мистер Палатка и Татьяна, лично я называю ее Мотильда, таки вот к зиме мы построили (я пострлил сказать не скромно), жикарную хату из поддонов, внутри оббили дорнитом и гидро паро изолятором изоспан кажись, несколько старых матоасов, а главное много СЕНА, бл. хата получилась- сам бы жил, эти четверо забили ее не успели последний шуруп закрутить, в общем зиму встречаем с улыбкой на кудлатых мордахах...а к чему ет я, а таки никопейки не обошлось не считая стоимости шурупов, и потраченной эл энергиии на зарядку шуруповерта, чуть не забыл - скобы для степлера!
Мы в ответе за тех кого приручили!
6xz34e
не нравится
21 октября в 08:40
Финальная фраза озвучена не полностью."Мы в ответе за тех кого приручили.А родители в ответе за детей,которых народили!!!"
Швондер
не нравится
21 октября в 08:43
Какая дорогостоящая конура - 12 штук...
Сергей Б
не нравится
21 октября в 09:57
У Йоси предложение для обманутых дольщиков подойдет.
Гораздо конструктивнее чем у администрации дорожные карты.


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