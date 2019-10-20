Сургутское движение «Дай лапу» начало сбор пожертвований на теплые собачьи будки к зиме

Сургутское общественное движение «Дай лапу» начало сбор добровольных пожертвований на строительство теплых собачьих будок в центре помощи бездомным животным «Переправа».

Общественникам нужно построить 50-60 временных домов для 120 животных. Чертежи и опытный образец уже готовы, осталось лишь собрать нужную сумму. На строительство одной утепленной будки нужно 12 000 рублей. На все будки придется потратить 600 000 рублей, либо пожертвования помогут снизить смету.

В 2017 году власти Сургута выделила волонтерам участок в аренду центр помощи «Переправа»: «Так как нам выделили всего лишь участок, а не здание, и вольеры будут стоять на улице, очень важно , чтобы будки для собак были тёплыми! После строительства центра мы планируем, что перевезем 120 собак. Сегодня они проживают на различных удаленных от города участках во временных неотапливаемых помещениях. Мы живем на Севере и температура воздуха зимой опускается порой до минус 40 градусов, поэтому каждую зиму мы ведем борьбу за выживание наших подопечных».

Пожертвовать деньги волонтерам можно на странице центра «Переправа» на сайте planeta.ru.

«Дай лапу» - общественное движение, существующее на пожертвования сургутян с 2012 года. Волонтеры помогают бездомным животным найти новых хозяев. За 7 лет удалось найти дом для более 2700 кошек и собак.