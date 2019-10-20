Два бойца из Сургута примут участие в грядущем чемпионате России по боксу

Сургутские боксеры Алексей Климцев и Арсен Гаджиев примут участие в чемпионате России по боксу, который пройдет с 8 по 17 ноября в Самаре.

Алексей Климцев прошел отбор, заняв первое место в чемпионате российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив», прошедшего накануне в городе Элиста в Калмыкии. В боях Алексей победил трех противников, и это дало ему право принять участие в чемпионате России.

Второй спортсмен, Арсен Гаджиев получил путевку на чемпионат после победы в соревнованиях по Уральскому Федеральному округу.