​В ДТП под Сургутом погиб молодой человек, ехавший на свадьбу к сестре

Сегодня, 19 октября, на 10-м километре Восточной объездной дороги под Сургутом произошло ДТП. 24-летний водитель на Toyota Camry выехал на встречку и улетел в кювет.

Как сообщает паблик "К-информ" мужчина успел сказать очевидцам аварии, что уснул за рулем. В машине сработали подушки безопасности, но от полученных травм парень скончался на месте ДТП. Также сообщается, что погибший ехал на свадьбу к сестре.

По информации паблика "О, Югра", за последние два года молодой человек четыре раза привлекался за нарушения ПДД.