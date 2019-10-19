​В Сургуте пройдет фестиваль «КУКЛАград»

В Сургуте с 27 октября по 17 ноября пройдет V городской фестиваль «КУКЛАград», посвященный 425-летию основания города.

В рамкках фестиваля зрители увидят 19 спектаклей десяти театров России из Москвы, Владимира, Набережных Челнов, Тюмени, Кургана, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и Сургута.

Программа будет представлена спектаклями как для малышей, так и для молодежи.

Как отмечают организаторы - театр "Петрушка", 20 октября на площадке кинозала «Галерея кино» состоится премьера бэби-спектакля «Осень». Во время показа маленькие зрители окунутся в прекрасный мир осени: оденут маленькие галоши, будут собирать грибы, погуляют по лесу и попадут под самый настоящий дождь.