​В Сургуте пройдет концерт органной музыки

27 октября в 16.00 и 18.00 в Сургуте состоятся концерты органной музыки. Мероприятия пройдут в Римско-католической церкви святого Иосифа Труженника, расположенной на проспекте Набережном, 19/1. Для горожан выступят лауреаты международных конкурсов: солистка Томской филармонии Мария Блажевич на органе и музыкантка Алена Дубровина на арфе.

Горожан просят предварительно бронировать места по номеру телефона: +7(922)775-45-81. Концерт будет бесплатным для всех желающих, однако существует рекомендуемая сумма пожертвования — 300 рублей.