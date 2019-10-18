Власти Сургута нашли инвестора, который построит школу для учащихся 30А микрорайона

В Сургуте может появиться новая среднеобразовательная школа на 1500 мест в микрорайоне 30А по улице Ивана Захарова. Проектированием, финансированием и строительством, возможно, займется компания «Домтехностиль», которая выразила желание заключить с властями Сургута концессионное соглашение.

Сейчас соглашение еще не заключено. В думе Сургута рассматривалась возможность его заключения. Депутаты выразили опасение касательно финансовой благонадежности застройщика. Член комитета городской думы Василий Птицын сообщил, что компания заключила такое соглашение с властями Нижневартовска, и сейчас у концессионера возникли финансовые трудности – не повторится ли ситуация в Сургуте?

Депутат Татьяна Калиниченко предположила, что город может получить долгострой, и за три года школа так и не появится, если возможный концессионер «Домтехностиль» столкнется с трудностями при реализации проекта. Она высказала предположение о его неблагонадежности из-за отсутствия гарантийного письма от банка.

Однако власти Сургута напомнили депутатам, что финансовых рисков для города нет, а школу нужно строить уже сейчас. На данный момент «Домтехностиль» является единственной компанией, готовой строить школу в этом микрорайоне, и не факт, что появятся другие желающие. К тому же в случае, если концессионер столкнется с трудностями, у города есть способы смены застройщика.

Дума дала свое добро. Депутат Игорь Брусниловский подытожил: «Я предлагаю поддержать, ведь наши коллеги, которые сталкивались с этой работой, дают нам рычаги решения возможных проблем. Пока мы не начнем войну, мы победу не получим».

Пока что нет ни проекта школы, ни сроков строительства. Теперь, когда дума одобрила возможность заключения концессионного соглашения, застройщик начнет работу и займется проектированием и поиском финансовых средств.