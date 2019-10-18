​Югорский социальный проект вошел в сотню лучших в России

Проект двух сургутянок — мам особенных детей — вошел в сотню лучших социальных проектов России. Целью проекта является создание модели сопровождаемого проживания инвалидов, имеющих психические расстройства легкой степени и не нуждающихся в стационарном обслуживании. Они получают возможности жить в обществе, пользоваться услугами социального сопровождения, развиваться после 16 лет, когда обучение в школе уже закончилось.

За два года реализации проекта помощь и поддержку получили более 140 сургутян. Эти результаты отметила и губернатор Югры Наталья Комарова, написавшая в своем аккаунте в Инстаграмм:

«В проекте задействованы специалисты со стажем, в их числе – психолог, дефектолог-логопед, социальные работники, специалист по сенсорной интеграции. Проект 2019-2020 годов для юных югорчан авторы намерены вывести за пределы Сургута. С выездными консультациями и встречами будут работать по всему округу. Сегодня открыто два центра. Помещения находятся, по решению администрации Сургута, в безвозмездном пользовании. Участники проекта улыбаются, страх справляться с проблемами в одиночку побежден».

Напомним, что проект развивает региональная общественная организация помощи детям, взрослым и инвалидам с расстройствами аутистического спектра «Дети дождя». Он стал первым грантовым проектом объединения, получив федеральную поддержку в размере практически трех миллионов рублей.