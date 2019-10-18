​В Сургуте прошел «день жестянщика» — в городе за сутки зафиксировали больше 40 ДТП

В Сургуте зафиксирован всплеск дорожно-транспортных происшествий. В четверг, 17 октября, из-за ухудшения погодных условий в городе случилось более 40 аварий. За прошедшие сутки в Сургуте выпал снег и на дорогах образовался гололед.

«Вчера в ГИБДД поступило 43 сообщения о ДТП. Из них специалисты Госавтоинспекции оформили 24 дорожно-транспортных происшествия — в двух авариях пострадало три человека. Остальные инциденты не потребовали выезда сотрудников — участники фиксировали ДТП через Европротокол», — пояснили СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГАИ Сургута.

Инспекторы дорожно-патрульной службы напоминают горожанам о необходимости подготовить свои автомобили к холодам — сменить летнюю резину на зимнюю.