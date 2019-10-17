​На трассе в Югре взорвался автомобиль

На трассе Сургут — Нефтеюганск взорвался автомобиль. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили сотрудники пресс-службы УМВД Югры. Инцидент случился в среду, 16 октября, вечером. По данным окружной полиции, обошлось без жертв.

«Сначала произошло возгорание транспортного средства «Лада Ларгус». Проезжавшие мимо машины заметили, что внутри салона горящего автомобиля сидит человек. Они остановились, разбудили мужчину и помогли ему выбраться. После «Лада» взорвалась, но пострадавших не было зафиксировано», — пояснили правоохранители.