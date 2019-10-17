​В Сургуте начали обрабатывать дороги и тротуары от гололеда

В связи с гололедом в Сургуте начались работы по обработке дорог и тротуаров. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердил директор департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации Сургута Роман Богач.

«С 15 октября предусмотрены работы в этом направлении. Еще две недели назад мы проверили подрядчиков на готовность техники и наличие всех необходимых средств, в том числе реагентов, пескосоляных смесей. Все было готово. На сегодняшний день уже должен быть обработан весь город», — пояснил глава департамента.

Однако сургутяне жалуются на обработку тротуаров — жители города заявили, что в пешеходной зоне просто лежат кучи со смесью. В ответ на недовольства директор ДГХ сказал, что за работу отвечают частные подрядные организации, и администрация обсудит с предпринимателями вопросы качества предоставляемых городу услуг.

«На проезжей части работает специальная техника, которая равномерно рассыпает смесь. Для тротуаров такой техники нет. Но и в пешеходной зоне, конечно, должны просыпать тщательно. Мы обратим внимание подрядчиков на это», — заверил Богач.