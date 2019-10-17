​В Сургуте возбудили уголовное дело на машиниста катка, который наехал на человека

Сургутский следственный отдел возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время ведения работ, что повлекло за собой смерть человека.

Как сообщает пресс-служба СК, следствие предполагает, что машинист катка не соблюдал необходимые правила безопасности и требования охраны труда.

На данный момент идет процесс, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего.

Напомним, вечером 6 сентября стало известно, что во время укладки асфальта на улице Гагарина машинист катка двигался задним ходом и по неосторожности наехал на работника, который руководил дорожными работами. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте.