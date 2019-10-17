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​Вывоз мусора в Сургуте будет проверяться общественными контролерами

Фото yugra-ecology.ru
Фото yugra-ecology.ru

Региональный оператор по вывозу мусора «Югра-Экология» организовал курсы общественных контролеров тверды коммунальных отходов (ТКО) для членов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и общественных советов Сургута. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Цель этого мероприятия — доведение актуальных сведений о работе регионального оператора в Сургуте до социально активных горожан. Нехватка информации о региональном операторе – насущная проблема, которая всегда обсуждается на общественных мероприятиях и открытых заседаниях по вопросам ЖКХ», — заявил регоператор.

Все участники курсов узнали о системе взаимодействия регионального оператора с органами местной власти и агентами по транспортированию отходов, а также получили контактную информацию и инструкцию к действию в случае неверного начисления платежей, обнаружения несанкционированной свалки или незаконной выгрузки отходов на контейнерную площадку многоквартирного дома.

Всего же курс «Общественный контролер ТКО» прошли 22 сургутянина. Теперь они смогут сами консультировать заинтересованных лиц по вопросам реформы ТКО.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 224, комментариев: 0


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