​Сургутский БК «Университет-Югра» выступит против клуба из Ревды на домашней площадке

Сегодня, 17 октября, баскетбольный клуб «Университет-Югра» из Сургута выступит против клуба «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

Мероприятие пройдет на домашней площадке «Югры» в спортивном комплексе «Энергетик». Начало запланировано на 19:00. Вход бесплатный.

Посмотреть трансляцию матча можно будет на сайте Российской федерации баскетбола.

Напомним, что в первом матче Суперлиги сезона 2019-2020 одержать победу сургутским спортсменам не удалось – 14 октября они потерпели поражение в матче против БК «Уралмаш» из Екатеринбурга со счетом 83:90.

Лучшие эпизоды первого тура суперлиги:

Фото из группы БК Университет-Югра социальной сети «ВКонтакте»