​Сургутяне жалуются на старые, несоответствующие нормам городские автобусы

Жители Сургута жалуются на техническое состояние городских автобусов.

«Сегодня, в 8:55 на остановку "ул.50 лет ВЛКСМ" подъехал автобус маршрута № 8. Это был маленький, старый, грязный пазик, на этом маршруте явление достаточно постоянное. На сайте Администрации города есть реестр муниципальных маршрутов, где черным по белому написаны все критерии, которым должны соответствовать автобусы. Однако ни к большому, ни к среднему классу, не говоря уж о низком поле и прочих изысках, этот «пазик» не относится», — пишет сургутянка Анна на городском портале «Твой Сургут»

В администрации города на это заявление ответили, что обслуживанием данного маршрута занимается ООО "Тракт".

«Контроль за работой маршрута № 8 и № 21 осуществляет МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса". За сентябрь перевозчику выставлены штрафные санкции за использование автобусов, не соответствующих требованиям муниципального контракта», — подчеркнули в администрации Сургута.

Корреспондент СИА-ПРЕСС попытался связаться с ООО «Тракт», для выяснения информации о состоянии их автобусов и планах по возможной замене, но на звонки никто не ответил.

Отметим, что это не единичный случай жалоб горожан на городские автобусы. Так в конце сентября на портале «Твой Сургут» была опубликовано жалоба на техническую непригодность транспорта курирующего по маршруту №115. Тогда, жительница Сургута Мария заявила о том, что в салоне автобуса стоял сильный запах солярки. Чиновники тогда выписали замечание в АО «СПОПАТ» для устранения или же ремонта транспортного средства.