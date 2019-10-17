​В Сургуте мусоровоз столкнулся с легковушкой из-за гололеда. В ДТП пострадали два человека

На улице Энергетиков в Сургуте мусоровоз столкнулся с автомобилем «Рено». ДТП произошло 17 октября около 10.00. Об этом пишет сообщество «К-информ». По словам водителя легковушки, авария произошла в связи с гололедом — участники дорожного инцидента не успели затормозить. Владелец автомобиля также отметил, что еще не сменил летнюю резину на зимнюю.

По неподтвержденным данным, в происшествии пострадали два человека — пассажиры «Рено». Их госпитализировали в больницу.

Кроме того, очевидцы сообщают, что из-за аварии на улице Энергетиков образовалась автомобильная пробка.