​В Сургуте установили все запланированные остановки

В Сургуте завершилась приемка последней, 31-й остановки, из тех, что планировалось установить в 2019 году.

«В этом году мы постарались оборудовать те остановки, где зафиксирован высокий пассажиропоток, но при этом полностью отсутствуют павильоны. Также мы учли обращения жителей, которые обращались в администрацию города. Все новые остановки прошли общественную приемку. Работы выполнены качественно», – сообщил начальник дорожно-транспортного управления администрации города Олег Черемисин.

В свою очередь глава Сургута Вадим Шувалов отметил, что в 2020 году планируется установка еще 22 павильонов, которые полностью закроют потребность горожан.

«Список улиц, на которых они появятся, я опубликую чуть позже», – заявил он.

На установку 31 павильона из бюджета города было потрачено более шести миллионов рублей.