Поликлиника Сургутского района полностью избавилась от бумажных медкарт

Сургутская районная поликлиника в поселке Белый Яр избавилась от бумажных медкарт. Это первая поликлиника в Югре, полностью перешедшая на электронный документооборот, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

Стеллажи с бумажными медкартами ликвидируют уже в эту субботу, 19 октября. Они отправятся в архив, и никто больше не будет ими пользоваться.

В планах районной поликлиники расширение площади, так как помещений для работы с пациентами уже не хватает. Также планируется приобрести компьютерный томограф, первый в районе.