В Сургуте из-за снега и гололеда резко выросло количество ДТП

В Сургуте резко ухудшились погодные условия. Сегодня, 17 октября, выпал снег, а температура упала до минусовой. В связи с этим на дорогах участились транспортные происшествия. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«За ночь произошло всего три аварии. Утром количество возросло — с 7.00 до 9.00 в Сургуте зафиксировали десять ДТП. Если днем температура поднимется выше ноля — количество дорожных происшествий снизится», — пояснили специалисты.

Также сотрудники ГИБДД Сургута обратились к владельцам автомобилей с просьбой подготовить транспортные средства к холодам — сменить резину на зимнюю.

Кроме того, из-за погодных условий утром в городе вырос спрос на такси, и, соответственно, стоимость. В час-пик цена поездки достигала 400 рублей.