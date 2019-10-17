Мошенники обманули женщину, занимающуюся предотвращением мошенничеств

Мошенникам удалось провести женщину из Сургутского района, которая сама занимается распространением информации по профилактике мошенничеств.

О совершении преступления она заявила в дежурную часть местного ОМВД России. По ее словам, ей позволил неизвестный на ее служебный телефон и, представившись сотрудником банка, сообщил, что якобы с ее карты происходят списания. Злоумышленник попросил данные банковской карты для пресечения кражи и, заполучив их, списал более 60 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что потерпевшая была в курсе о способах мошенничества. Более того, она сама занимается размещением информации по профилактике мошенничеств, однако при разговоре с преступником не подумала, что ее могут обмануть.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления. Преступникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в пресс-служба МВД Югры.