​В Сургуте водитель грузовика спровоцировал ДТП с участием двух автомобилей

В Сургуте на улице Технологическая водитель грузовика «МАН» столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщили сургутяне на портале «К-Информ».

По сообщениям очевидцев, в результате аварии, пострадал один человек.

«По предварительной информации, водитель грузовика «МАН» 1978 года рождения, при выезде со второстепенной полосы не уступил легковому автомобилю «Лада», в результате чего произошло столкновение, в котором пострадало еще одно транспортное средство. В аварии пострадал пассажир автомобиль «Лада», он получил ушибы. С водителя тягача будет взыскан штраф за нарушение правил проезда перекрестков», — рассказали СИА-ПРЕСС в УМВД Сургута.